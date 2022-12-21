هيئة تنشيط السياحة تستعد للمشاركة بمعرض مومباى بالهند

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة‬، أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى تعتزم المشاركة بمعرض ‪OTM 2023‬‬ والمزمع إقامته بمدينة مومباي بدولة الهند خلال الفترة من ‪ 2‬إلى ‪ 4‬ فبراير 2023.



وقد طالبت الغرفة من شركات السياحة فى منشور عمم على جموع الشركات أنه في حالة رغبة الشركة في المشاركة بالمعرض كعارض موافاتها على البريد الإلكتروني الخاص بالغرفة ‫‪ في موعد غايته الرابع والعشرون من شهر ديسمبر الجارى، لافتة بأن الهيئة سوف تحدد حجم مساحة الجناح المصري‬ الذى سيشارك بالمعرض ‫بناء على ما يرد إليها من طلبات المشاركة من الشركات السياحية والفنادق.

وأوضحت الغرفة أن إبداء‬ ‫رغبه الشركات في المشاركة سيكون بمثابة إلتزام من الشركة بسداد قيمة المشاركة (‪ 2500‬يورو للجناح الواحد).

يشار إلى أن الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير الشؤون الخارجية بالهند، وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة والوفد المرافق لهما، قد زارا مؤخرا المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف حيث قام بالترحيب بالضيوف وتقديم الهدايا التذكارية، كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف قدم خلالها شرحا لفكرة إنشاء المتحف والأنشطة الثقافية والتراثية والفنية التي يقدمها المتحف ودوره كصرح حضاري وثقافي، وما يحظى به المتحف من سلسلة من الزيارات الرسمية من مختلف دول العالم لما له من مكانة على خريطة السياحة العالمية.

وتضمنت الجولة قاعة العرض الرئيسية وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات الملكية، حيث قامت الدكتورة ماريان عادل أمين بالمتحف، بتقديم شرح تفصيلي عن مقتنيات المتحف الفريدة بقطاعاته المختلفة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور.

وفي نهاية الزيارة، حرص وزير الشئون الخارجية بدولة الهند على كتابة كلمة بدفتر الزيارات الخاصة بالمتحف أعرب خلالها عن فخره واعتزازه بالزيارة وما لقاه من حفاوة الترحيب من قبل إدارة المتحف.