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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الأربعاء 21-12-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقر سعر  الدولار نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري 24:74 جنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع.
  • وسجل  في البنك الأهلي المصري 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر : 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي :  24.68 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر:24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • الدولار البنك الأهلي الكويتي – مصر: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية : 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 24.64 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع.

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  • الدولار في  المصرف المتحد: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:  24.69 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:  24.72 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك سايب:  24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:  24.72 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​24.6686 جنيه 24.7453 جنيه
سعر اليورو​26.1685 جنيه26.2547 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.8244 جنيه29.9220 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​26.6055 جنيه26.6997 جنيه
100 ين يابانى​18.6855 جنيه18.7478 جنيه
سعر الريال السعودى​6.5573 جنيه6.5794 جنيه
سعر الدينار الكويتى​80.5216 جنيه80.7983 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​6.7162 جنيه6.7389 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.5357 جنيه3.5483 جنيه
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الدولار البنك المركزي العملات البنك الأهلي المصري بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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