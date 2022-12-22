سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الأربعاء 21-12-2022
استقر سعر الدولار نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري 24:74 جنيه.
وتعرض «الدستور» في التقرير سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.
سعر الدولار اليوم
- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع.
- وسجل في البنك الأهلي المصري 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر : 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر:24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- الدولار البنك الأهلي الكويتي – مصر: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية : 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 24.64 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع.
- الدولار في المصرف المتحد: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك سايب: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|24.6686 جنيه
|24.7453 جنيه
|سعر اليورو
|26.1685 جنيه
|26.2547 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|29.8244 جنيه
|29.9220 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|26.6055 جنيه
|26.6997 جنيه
|100 ين يابانى
|18.6855 جنيه
|18.7478 جنيه
|سعر الريال السعودى
|6.5573 جنيه
|6.5794 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|80.5216 جنيه
|80.7983 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|6.7162 جنيه
|6.7389 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|3.5357 جنيه
|3.5483 جنيه