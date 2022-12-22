سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الأربعاء 21-12-2022

استقر سعر الدولار نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري 24:74 جنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر:24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

الدولار البنك الأهلي الكويتي – مصر: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية : 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 24.64 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف المتحد: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية