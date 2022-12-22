سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 22-12-2022

تباين طفيف سجله سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، وسجل سعره في البنك المركزي المصري 6.57 جنيه للبيع.

وكان سعر الريال السعودي قد سجل ارتفاعًا قياسيًا أمام الجنيه المصري منذ بداية نوفمبر الماضي مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كافة العملات أمام الجنيه المصري.

وتعرض الدستور سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري للشراء 6.5573 جنيه، وللبيع 6.5794 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.51 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.57 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.38 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.35 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.52 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

أسعار العملات الخليجية

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 78.47 جنيه للشراء، و80.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 77.65 جنيه للشراء، و80.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي: 6.72 جنيه للشراء، و6.74 للبيع.