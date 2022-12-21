منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢، على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت الهيئة، أن المنخفض الجوي يؤدي لسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال البلاد، موضحةً أن الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 15 درجة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الصغرى على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 15 درجة مئوية، ومثلها على القاهرة الكبرى.

كما تكون درجات الحرارة على جنوب الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس 15 درجة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 14 درجة، و11 درجة على شمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحية، مع جو يكون غائمًا جزئيًا، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

ومن المتوقع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، بالإضافة جنوب الوجه البحرى وخليج السويس وجنوب محافظة جنوب سيناء (حلايب-شلاتين) على فترات متقطعة، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد غدًا الخميس، انخفاضًا في درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:

القاهرة والوجه البحرى 19-13

السواحل الشمالية 18-14

جنوب سيناء 22-16

شمال الصعيد 20-8

جنوب الصعيد 21-10