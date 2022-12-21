«الدستور» تكشف تفاصيل أزمة تجديد نجم الزمالك.. وشرط الإدارة للتوقيع

يتحرك مسؤولو نادي الزمالك في مختلف الاتجاهات في الوقت الحالي لحسم ملف التجديد لبعض لاعبي الفريق، للحفاظ على تركيزهم داخل المستطيل الأخضر، خاصة وأن الفريق يستعد لأكثر من مباراة مهمة.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء هو محمد عواد والذي يتبقى في عقده مع الفريق موسم واحد.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك لـ الدستور، عن رغبة عواد في الحصول على نفس القيمة المالية التي يتقاضاها في الوقت الحالي وتصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي وضعت سقف للتجديد لا يزيد عن 9 ملايين جنيه.

إدارة الزمالك أجلت الحديث مع اللاعب عن الملف حتى لا يتشتت تركيزه وفضلوا الانتظار لنهاية الموسم الجاري وفتح الملف مرة أخرى ومحاولة إقناع اللاعب بالتجديد والذي يعتبر نفسه الحارس الأول في الفريق حاليًا ومن الطبيعي أن يحافظ على القيمة التسويقية له.

الرغبة في مواصلة الانتصارات

ومن ناحية أخرى، أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على حرس الحدود في مباراة بالأمس بالدوري الممتاز مهم جدا، وشدد على أن لاعبي الفريق لديهم الرغبة في مواصلة الانتصارات.

وأكد المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء في تصريحات عقب المباراة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى: "صادفنا سوء حظ في بداية الموسم، وهناك ميزة في صفوف الفريق بأن اللاعبين يخوضون كل المباريات بتركيز ولا يوجد فريق سهل وأخر صعب".

وتابع قائلا: "نسعى للاستمرار في نسق تصاعدي في الفترة المقبلة، وأشكر اللاعبين على الفوز والأداء في مباراة اليوم أمام حرس الحدود".

وعلق على طلب إمام عاشور بتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت في لقاء اليوم قائلا: "هناك نظام داخل الفريق ويوجد ترتيب لمسددي ركلات الترجيح وسنتحدث مع إمام عاشور بشأن هذا الأمر، وما حدث هو حماس من اللاعب فقط".

موقف يوسف حسن

وأضاف أمير مرتضى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب فيما يخص موقف يوسف حسن مهاجم الفريق الصاعد من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل للاتفاق على القرار الذي يحقق مصلحة اللاعب والفريق الوطني.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.