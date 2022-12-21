الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غامبيا تُحبط محاولة للانقلاب العسكري على حكومة أداما بارو

حكومة أداما بارو
حكومة أداما بارو

أعلنت حكومة غامبيا، اليوم الأربعاء، أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق واعتقلت أربعة جنود.

وأكدت حكومة أصغر دولة في القارة الإفريقية في بيان: إنها "تسيطر" على الوضع "بالكامل".

ووفقًا اـ"فرانس برس"، فقد تحدث شهود عن جنود يتنقلون حول مقر الرئاسة في وسط العاصمة بانجول مساء الثلاثاء، فيما سرت شائعات ليلا عن محاولة انقلاب في البلاد التي لم يتول نظام ديموقراطي السلطة فيها سوى في 2017 بعد أكثر من عشرين عاما من الديكتاتورية بقيادة يحيى جامع.

وقال مراسل الوكالة الفرنسية في بانجول، إن الوضع طبيعي، وفي حال تأكدت، ستكون هذه أحدث محاولة انقلاب يشهدها بلد في غرب إفريقيا منذ 2020، بعد انقلابين ناجحين في مالي وبوركينا فاسو وآخر في غينيا، ومحاولة فرض أمر واقع في غينيا بيساو.

معلومات استخبارية 

وقال الناطق باسم الحكومة الغامبية إيبريما جي سانكاريه، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن جنودا في الجيش الغامبي كانوا يخططون لإطاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا للرئيس أداما بارو، وشنت القيادة العليا (القوات المسلحة) عملية عسكرية أمس الثلاثاء”.

وأضاف “سانكاريه”: أنه تم اعتقال أربعة جنود مرتبطين بهذه المحاولة الانقلابية المفترضة"، موضحا أن الشرطة العسكرية تقوم باستجوابهم بينما يجري البحث عن ثلاثة شركاء لهم.

وقال: "الحكومة تحث المواطنين والمقيمين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي على ممارسة أعمالهم كالمعتاد لأن الوضع تحت السيطرة بالكامل ولا داعي للذعر".

حكومة غامبيا إحباط محاولة انقلاب فاشلة الجيش معلومات استخبارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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