الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: زيارة زيلينسكى لواشنطن تهدف لتوفير المزيد من الدعم لبلاده

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الكاتب لويس بيكيت، في مقال له في صحيفة الجارديان البريطانية، إن زيارة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى الأربعاء للولايات المتحدة الأمريكية والتى سيلتقى خلالها بالرئيس جو بايدن تهدف إلى توفير المزيد من الدعم العسكرى الذى تقدمه واشنطن لبلاده في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح لويس بيكيت أن الزيارة تأتى فى وقت يستعد فيه الكونجرس الأمريكى للتصديق على مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار.

كما أعلنت واشنطن عن نيتها تقديم صواريخ باتريوت (أرض-جو) المتطورة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية فى مواجهة القوات الروسية.

 ووفقا للكاتب فإن الرئيس الأوكرانى يتواصل عبر تقنية الفيديو بصفة شبه يومية مع العديد من برلمانات العالم والمنظمات الدولية من أجل توفير الدعم اللازم لبلاده فى مواجهة القوات الروسية.

صفقة «باتريوت».. روسيا تحذر واشنطن من تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

حذرت روسيا، الأربعاء، من أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى "تفاقم" النزاع مع روسيا، وذلك قبيل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا" في إشارة إلى شحنات أسلحة جديدة إلى كييف. 

وأضاف أنه لا يتوقع تغييرًا في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد هذه الزيارة.

كانت الولايات المتحدة، أعلنت عن تقديم صفقة منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا، كما تدرس تقديم صواريخ تطال العمق الروسي لأوكرانيا.

الجارديان زيلينسكي بايدن واشنطن الحرب الروسية الكونجرس

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