محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة، للعام المالي 2022/ 2023، بجميع مراكز المحافظة، لتيسير الاجراءات، وتذليل كافة العقبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق الجزار رئيس الادارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة بني سويف، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والأستاذ حسين رجب مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلين عن مديرية الري، وشركات المرافق.

تناول الاجتماع مناقشة مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، بكل مركز من مراكز المحافظة، بحسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز، والتي سيتم طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق، عدا طرق مركز ومدينة الفيوم التي ستقوم بتنفيذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الطرق.

كما تناول الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة ضمن الخطة العاجلة لعام 2023، وفي هذا الصدد أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

وأكد المحافظ، على ضرورة البدء برصف الطرق التي تشهد معدلات حركة مرتفعة، لتحقيق أقصى استفادة من المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الطرق، وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، وكذا استكمال مشروعات الرصف الجاري العمل بها، لافتاً إلى أهمية تخطيط الشوارع الرئيسية التي يتم رصفها لإضفاء الشكل الجمالي عليها.

وأكد "الأنصاري" على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والاحداثيات والمراجعات الفنية المطلوبة لكافة الطرق، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، لنهو كافة مشروعات الرصف، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، لتيسير حركة السير أمام السيارات والمارة.