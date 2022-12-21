«أمن المنافذ» يضبط 3 قضايا تهريب نقدي في 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، حملات موسعة لضبط قضايا التهريب.

أسفرت عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وضبط 1684 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 23 قضية في مجال الأمن العام.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، جرى ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وضبط 4 قضايا، إضافة إلى تنفيذ 225 حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.