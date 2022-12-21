الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه المنوفية» يكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بالشركة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

كرم اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، المتفوقين علميا من أبناء العاملين بالشركة بالمرحلة الإعدادية والثانوية العامة وطلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بديوان عام الشركة.

وقال رئيس الشركة، إن احتفالية اليوم تثمن جهود العاملين بها في رعاية النشء من أبنائهم وغرس قيم حب العلم والتفوق، وتعزيز الشعور لدى الأباء والأمهات من أسرة الشركة بالولاء والانتماء وبأننا نقدر مجهودهم في رعاية أسرهم، وأن تجمع اليوم هو تقليد معتاد تقوم بة الشركة تجاه العاملين وأبنائهم؛ فالعاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الشركة في تنفيذ خطط التطوير بكافة القطاعات ودعمهم وتنمية مهاراتهم، وتثمين لإنجازاتهم مع أولادهم.

وأضاف، أن تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا، يأتي من باب التحفيز والحث على مواصلة التفوق، رغم ظروف العمل، والضغط الواقع على كاهل الأسرة في مواصلة العطاء داخل الشركة، والتربية، ومتابعة الأبناء من أجل تفوقهم، وحصولهم على أعلى الشهادات الجامعية وأنه  فخور بهم وبأولياء أمورهم على ما بذلوه فى سبيل توفير كافة سبل الدعم لأبنائهم وإخراج هذا الجيل الذى يبنى مصر على علم ووعى.

وأضاف نجيب، أنه تم تكريم نحو 20 من المتفوقين دراسيا، منهم 6 بالمرحلة الإعدادية، و4 بالمرحلة الثانوية، و10 من طلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وتم تحفيزهم، وتسليمهم شهادات تقدير ومكافأة مالية من أجل مواصلة التفوق الدراسي، للاستفادة منهم في المستقبل، والمشاركة الفعالة في تقدم، ورفعة مصرنا الحبيبة، لأن مصر لا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين والمتفوقين، والمبدعين في كل المجالات، وفي شتى العلوم.

 

أبناء العاملين احتفالية استفادة أسرهم الاباء والامهات ابنائه إعدادية اسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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