المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمة 50 ألف جنيه؛ لإدانته بحيازة مواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري و10 طلقات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 18263 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2723 لسنة 202 كلى جنوب الزقازيق، لليوم التاسع من شهر سبتمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "خالد. ا"، 42 عامًا، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر حشيش القنب، المخدر وسلاح نارى - بندقية آلية - و10 لذات العيار.