الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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موعد صرف معاش نقابة المعلمين للورثة أكتوبر 2022

معاش نقابة المعلمين
معاش نقابة المعلمين

معاش نقابة المعلمين للورثة أكتوبر 2022 من أكثر الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة، وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخدامًا “جوجل” من قبل المعلمين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كل ما هو يخص معاش نقابة المعلمين للورثة أكتوبر 2022.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

وتزامناً مع اهتمام العديد من المعلمين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كل ما هو يخص معاش نقابة المعلمين للورثة أكتوبر 2022، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً وتشمل موعد صرف معاشات نقابة المعلمين للورثة، حتى أصبحت ضمن قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل.

معاش نقابة المعلمين للورثة أكتوبر 2022

أعلن النقيب خلف الزناتي، في وقت سابق، عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين للورثة رسميًا خلال شهر نوفمبر 2022، بعد التأخر في صرفها خلال الفترة السابقة، بسبب الأزمة الأخيرة التي واجهها صندوق المعاشات داخل النقابة.

وأكد الزناتي إلى أن النقابة قد توصلت إلى حل الأزمة الأخيرة، والتي تسببت في صرف المعاش منذ شهر أكتوبر الماضي 2022 ، من المقرر أن تبدأ في صرف كافة المعاشات لجميع الفئات، ولن يتم التأجيل مرة أخرى.

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ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد المدرسين الذين وصلوا إلى سن المعاش وتوقفهم عن دفع الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما سوف يؤثر بصورة مباشرة على الصندوق، ومع عدم وجود أي موارد أخرى لهذا الصندوق، مما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة وتأخر المعاشات.

وكانت النقابة قد اجتمعت مع لجنة المعلمين في مجلس الشعب لمحاولة التوصل الى حل لازمة الصرف، وأعلنت النقابة عن الموعد النهائى لصرف المعاشات، ونفت نقابة المعلمين ما يتم تداوله عن زيادة الراتب التقاعدي الخاص بالمعلمين.

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