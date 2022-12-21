الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرز إطلالات ميشيل أوباما أثناء الترويج لكتابها (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت ميشيل أوباما جولتها الكتابية الأولى في نوفمبر 2018 وهي ترتدي قميصًا لامعًا بدون أكتاف، وبذلك يكون لها العديد من الإطلالات خلال جولاتها العديدة ومن هنا نرصد بعض هذه الإطلالات.

كانت ترتدي أيضًا بنطالًا واسع الساق بلون أزرق فاتح يكمل قميصها ذي الأكمام الطويلة، في مسقط رأسها في شيكاغو، إلينوي.

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بعد بضعة أيام في ماساتشوستس ، بدلت الأمور ببدلة زرقاء داكنة،كان قميصها المصنوع من الساتان ذو أكمام طويلة وأزرار أمامية ، بينما كان بنطالها العالي مزودًا بحزام خصر من كيس ورقي - أو قماش إضافي مكشكش.

بدا أوباما أنيقًا في كانون الأول (ديسمبر) 2018 في محطة نيويورك في جولتها الأولى للكتاب.تضمّن ملابسها البيضاء بالكامل قميصًا برقبة على شكل V وسترة حادة وبنطالًا برقبة طويلة.

قامت أيضًا بإقران الملابس بأحذية فريدة من نوعها: حذاء كاحل شبكي يتم ارتداؤه بدون جوارب.

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لكنها كانت في ثاني حدث لها في مدينة نيويورك حيث ارتدت السيدة الأولى السابقة واحدة من أجرأ إطلالاتها حتى الآن.

كانت ترتدي فستانًا ملفوفًا أصفر مصنوعًا من الساتان والأحذية البراقة من Balenciaga التي تم بيعها سابقًا مقابل 3900 دولار . 

 

خلال المحطة الثانية من جولتها "Becoming" في مايو 2019 ، استمر أوباما في ارتداء بريق، لكن هذه المرة غطت الترتر الأسود قميصها.كانت ترتدي القميص المبهر تحت سترة من الساتان الأرجواني ، وحزام مطابق بأجزاء ذهبية، وسراويل أرجوانية.

هذا العام، بدأت أوباما في الترويج لكتابها الثاني ، "الضوء الذي نحمله"، بمظهر ملون في برنامج "Today".

كانت ترتدي بدلة صفراء نيون بأزرار ذهبية من تصميم Proenza Schouler،وبالنسبة للإكسسوارات ، اختارت مضخات مدببة من آني نورد ومجوهرات ذهبية من صنع جينيفر فيشر.

 

ثم ظهرت في برنامج "The Late Show with Stephen Colbert" في زي ذهبي احتفالي سيكون مثاليًا لقضاء العطلات.

كان قميصها ذو الياقة المدورة مناسبًا للشكل ومغطى بالترتر الذهبي ، بينما كان بنطالها واسع الأرجل بلون كريمي أكثر كلاسيكية.

ارتدت الكاتبة البدلة الرسمية الكندية المثيرة للجدل في محطة واشنطن العاصمة في جولتها الكتابية الثانية.

تضمنت ملابسها بنطال جينز بقصة جزئية وجيوب كبيرة وسترة ضيقة تلبس بدون قميص تحتها. تم تصميمه من قبل Ganni ، وتصميم ميريديث كوب من ناحية أخرى ، صنع ستيوارت ويتسمان حذاء أوباما الأحمر المصنوع من الجلد اللامع.

ثم أظهرت أوباما جانبها الحاد أثناء وجودها في أتلانتا ، جورجيا ، هذا الشهر.

بالنسبة للمظهر ، قام كوب بنصب أوباما مرة أخرى. كانت ترتدي سترة جلدية وبنطالاً متناسقاً من تصميم بالمر هاردينغ.

قام Koop بإقران لباس خارجي مع قميص Reiss أبيض بدون أكمام ومجوهرات Grace Lee وأحذية مرصعة من Stuart Weitzman.

ميشيل أوباما عرض ارتدتها ميشيل أوباما أوباما قميصها المصنوع من الساتان محطة نيويورك في جولتها الأولى للكتاب

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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