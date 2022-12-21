الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تبحث آلية تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة وتغيير العدادات المُعطلة 

حملات لمراجعة وصلات
حملات لمراجعة وصلات المياه

عقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا بمسؤولي قطاع التخطيط؛ لبحث تنفيذ آلية تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة، وتغيير كل العدادات المُعطلة واستبدالها بأخرى وتركيب العدادات المسبقة الدفع والتي تستهدف تقليل مستوى الفاقد على مستوى الشركة.

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وذلك من خلال الإجراءات التصحيحية من تقليل الفاقد والمياه غير المُحاسب عليها وذلك بمناطق شرق وغرب مدينة أسيوط ومركزي الغنايم وساحل سليم لتحسين كفاءة وجودة الخدمات، تغطية التكاليف، وتقديم الدعم الفني.

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وأكد الشرقاوي، أن خطة تقليل الفاقد تستهدف تحديث بيانات العملاء في الشركات ومراجعة موقف العدادات والتركيز على القراءات الفعلية، وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية، بهدف تعزيز قدرات شركة مياه أسيوط في تحسين إدارة المياه غير المُحاسب عليها.

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وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، عن طريق ضبط الشبكات من خلال نظم المعلومات الجغرافية وتجهيز الخرائط للتحليل الهيدروليكي للاستفادة منها لأنظمة تقليل الفاقد بالإضافة إلى الكشف عن التسرب كمناطق معزولة Big zone ومن ثم تقسيمها إلى مناطق أصغر معزولة DMA's.

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وتناشد الشركة العملاء الكرام بضرورة التواصل عبر الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتساب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، للإبلاغ عن أي تسريب في شبكات المياه أو أي انفجارات ينجم عنها إهدار كمية المياه المنتجة حرصًا على تقليل الفاقد من كمية المياه.

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أسيوط والوادي الجديد الهاتف المحمول الخدمه المقدمه للمواطنين الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط المعلومات الجغرافية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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