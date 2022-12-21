لا إصابات.. السيطرة على حريق نشب بمحل لعب أطفال في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب بمحل لعب أطفال بمنطقة شارع الحمام بمدينة الزقازيق.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل بشارع الحمام بمدينة الزقازيق.



انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، فيما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.



وتبين من الفحص والتحريات نشوب حريق بمحل لعب أطفال بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن التهام محتويات المحل من البضاعة المخزنة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.