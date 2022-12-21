الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فرص لسقوط أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس بارد
طقس بارد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث حذرت من تقلبات الطقس بداية من اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر، وحتى الجمعة المقبلة الموافق 23 ديسمبر 2022.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار قد تكون ثقيلة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة والرؤية الأفقية على الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية، ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر.

- حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر: 

 انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على كافة الأنحاء، فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجات
  • جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الخميس 22 ديسمبر: 

- تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 08 درجات
  • جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة المقبلة 23 ديسمبر: 

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية  الغربية على فترات متقطعة.

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 14 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجات
  • جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة.
الأرصاد الطقس حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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فرص لسقوط أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

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