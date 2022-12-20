ورش فنية تراثية فى الأسبوع الثقافى الثانى لثقافة المرأة ببيت السحيمى

بدأت فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافى الثانى لثقافة المرأة ببيت السحيمي؛ الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدى في الفترة من ١٨ : ٢٢ ديسمبر الجارى بمركز إبداع بيت السحيمي بعقد مجموعة من الورش الحرفية والتراثية والفنون التشكيلية، حيث أقيمت ورشة فنية بعنوان "الخيامية" أدارها المدرب عماد عاشور، شارك فيها مجموعة من طالبات كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، دارت الورشة حول كيفية تركيب وحدات القماش بشكل فنى جمالى باستخدام مجموعة من الألوان الزاهية التى تشتهر بها الخيامية.

بالتوازى مع ذلك عقدت ورشة فنية أخرى بعنوان "حلى تراثي بالتطريز" أدارتها المدربة إيناس حسين، شارك فيها مجموعة من طالبات كلية الفنون الجميلة، حيث تحدثت المدربة عن فن الحلى بالتطريز في شمال وجنوب سيناء وسيوة، وأوضحت أن التطريز السيناوى يشتهر باللون الأحمر، الأخضر، الأصفر والأزرق، وقامت الطالبات بتطريز مجموعة من الوحدات الزخرفية المتنوعة باستخدام الإبرة والخيط.

على جانب آخر، قامت مجموعة أخرى من طلاب فنون جميلة برسم لوحات فنية معبرة ومستوحاة من الجولة الأثرية التى تمت صباح اليوم بدير سمعان الخراز وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويأتى ذلك احتفاءً باختيار منظمة الايسيسكو للتربية والعلوم والثقافة "لمدينة القاهرة" عاصمة للثقافة بين مدن وحواضر دول العالم الإسلامي للعام ٢٠٢٢.