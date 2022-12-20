الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

«اقتصادية النواب» تنتهى من مناقشة 14 مادة من قانون «الفرنشايز»

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية المعروف باسم "الفرنشايز".

وانتهت اللجنة، من مناقشة 14 مادة من مشروع القانون المقدم، في حضور ممثلي وزارات العدل والصناعة والتجارة والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ودارت المناقشات حول التعديلات التي شملها الاجتماع السابق، ومن بينها تعديل اسم مشروع القانون ليصبح قانون تنظيم حقوق الامتياز التجاري "الفرنشايز"، وإضافة تعريف محدد لحق الامتياز التجاري، وتعديل تعريف عقد الامتياز، ومدته.

وتناولت المناقشات أيضًا، بحث مواد مشروع القانون حتي المادة 14 وأبرز ما تناولته اللجنة تحديد الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ليتفق الجميع علي ولاية جهاز المشروعات الصغيرة بتلك المهمة، وإنشاء وحدة مستقلة بداخله لتنفيذ أحكام القانون.

كما حددت المناقشات، الحد الأدنى من شكل وحق الامتياز التجاري وما يتطلبه من بيانات لتميزه عن باقي العقود التجارية الأخري، بما يشجع تنمية وتطوير صناعة "الفرنشايز" في مصر وخاصة جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن قانون "الفرنشايز" يطور من العمالة الفنية الجادة واستدامتها، مشدداً على أن "الفرنشايز" صناعة عالمية حجمها كبير ولم يكن لمصر غطاء تشريعي لهذه الصناعة.

لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الجلسة العامة مشروع القانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية

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