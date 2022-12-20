وزير الرياضة يشهد ودية المنتخب المصري لليد مع نظيره القطري

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المباراة الودية بين المنتخب المصري لكرة اليد مع نظيره القطري بالصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة العالم الثامنة والعشرين للرجال، والمقرر إقامتها في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.



جاءت المباراة بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام المنتخب القطري، استعدادًا للمشاركة في المونديال، إذ يشارك المنتخب المصري في المباراتين بكامل اللاعبين المحليين.



وتحدث وزير الشباب والرياضة عن مكانة مصر دوليًا في كرة اليد، حيث غيرت خريطة العالم في الآونة الاخيرة، وثقة الاتحادين الأفريقي والدولي في إسناد العديد من البطولات، ومنها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ٢٠٢٢، ‬وبطولة العالم للكراسي المتحركة سبتمبر المقبل، وكذا استضافة بطولة الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، والمؤهلة لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك في ضوء دعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، واستكمالًا للإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في الآونة الراهنة.



وقال صبحي إن منظومة كرة اليد المصرية مثالًا يحتذى به على المستوى التخطيطي في تطوير اللعبة بجميع أعمارها السنية، مشيرًا أن التدرج في توسيع قاعدة المنافسة الرياضية للعبة كرة اليد جاء وفقا لرؤية تكاملية لجميع القائمين عليها، والعقلية الاحترافية التى يتعامل بها مجلس الادارة مع كافة الفرق الرياضية، خاصة التي تحقق إنجازات علي المستوي الدولي، مما يمنحهم دوافع كبيرة وثقة لتحقيق المزيد من الإنجازات.



يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد رجال قد دخل في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة في نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023، ويأتي فيها بالمجموعة السابعة رفقة المنتخب المصري كلا من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.