الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مركز شباب أهالينا يستضيف إحدى قوافل «كلنا واحد»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، عن استضافة مركز شباب أهالينا، لإحدى قوافل منظومة أمان التابعة لمبادرة "كلنا واحد"، والتي تُنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تعاون الوزارة الكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

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ولفت وزير الرياضة إلى أن الوزارة ستنفذ عددًا من المشروعات التى تقدم لأبناء مختلف المحافظات، والقرى الأكثر احتياجًا، حيث ستمثل هذه المشروعات نوعًا من الدعم المقدم يشمل إنشاء عدد من مراكز الشباب وحمامات السباحة التدريبية، وملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض.

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وشهدت القافلة المُقامة بمركز شباب أهالينا، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا علي الاستفادة التي وفرتها الدولة المصرية للأسر والمواطنين قاطني المنطقة، في إطار دور مراكز الشباب فى خدمة المجتمع ورعاية محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

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ارة الداخلية الإدارة العامة الادارة المركزية لمراكز الشباب الاولى بالرعاية الأكثر احتياجا التحول الرقمي

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