حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومراقبة الأسعار بأسواق مدينة الشروق
شن جهاز مدينة الشروق بالاشتراك مع شرطة التعمير، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات من شوارع المدينة، ومراقبة الأسعار في أسواق الخير.
وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لضبط المخالفات العشوائية ومنها ضبط النباشين والباعة الجائلين، أسفرت عن ضبط (3) تروسيكلات باعة جائلين، (2) سيارة نباشين، سياره (بيكيا)، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب المخالفة، مؤكدا استمرار الحملات يومياً والتعامل مع العشوائية بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
كما شن رئيس جهاز مدينة الشروق حملة على باكيات منافذ الخير التابعة إدارتها تحت إشراف الجهاز بالالتزام بشروط التشغيل وتفعيل الرقابة لضبط الأسعار.
وتم تطبيق عقوبة الغلق لإجمالي (6) باكيات، عبارة عن غلق (3) باكيات لعدم وضع التسعيرة، و(3) باكيات أخرى لورود شكاوى من المواطنين.
واستمع المهندس على سعد لمقترحات وشكاوى المواطنين خلال جولته ومنها تشديد الرقابة على المنتفعين وتكثيف حملات نظافة إضافية داخل وحول المنافذ والذى وجه بدوره على الفور بسرعة الاستجابة.
كما حذر الجهاز منتفعى الباكيات بمنافذ الخير بأنه فى حالة عدم إتباع التعليمات وإظهار أسعار السلع الغذائية بصورة واضحة طبقاً للأسعار الرسمية وكذلك إدارتها من غير المخصص له أو رفع الأسعار أو الشكوى من أسلوب التعامل مع المواطنين، فإنه سيتم سحب الباكية نهائياً وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة المنافذ وأهمها توفير السلع الغذائية من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار مخفضة لسكان المدينة.