الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير التركي لدى الأردن يعلن دعم بلاده إلى استقرار العراق

فمة بغداد
فمة بغداد

أعلن السفير التركي في الأردن إسماعيل يلماز، اليوم الثلاثاء، دعم حكومة بلاده لسعي العراق إلى إقامة علاقات متوازنة.

وأكد يلماز في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، أن الحكومة التركية تدعم استقرار العراق، وسعيه إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأوضح السفير التركى أن الحكومة التركية تدعم الجهود المشتركة لحل الملفات الإقليمية العالقة.

الملك عبدالله: مؤتمر بغداد يأتى فى وقت تواجه فيه المنطقة الأزمات الأمنية والسياسية

وفى وقت سابق من اليوم، أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر «بغداد 2» عن اعتزاز الأردن باستضافة المؤتمر ما يعكس المكانة الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة للمملكة.

ولفت العاهل الأردنى إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة الأزمات الأمنية والسياسية، وتحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي.

وشدد العاهل الأردني على إيمان الأردن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، موضحا أن مواجهة التحديات المشتركة تستدعي عملا جماعيا تلمس الشعوب العربية آثاره الإيجابية.

كما لفت إلى مشاريع التعاون بين الأردن والعراق بالإضافة إلى الأشقاء العرب سواء في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو النقل، والتي تعززت من خلال آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

السفير التركي الأردن العراق مؤتمر بغداد الحكومة التركية الملفات الإقليمية

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وائل لطفي

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