تركيا رايح جى

عادى إن لغة تاخد كلمة، أو كلمات، من لغة تانية، بـ العكس دا الطبيعي في حياة البشر، مفيش حاجة اسمها لغة صافية كدا ما دخلهاش أي مفردات من حتت تانية.

علماء اللغة بـ يهتموا بـ مسألة أصول الكلمات، وحركتها، وتفاعل اللغات مع بعض، دا مش بس مفيد لـ الدرس اللغوى، لكن كمان ممكن يخلينى ندور على تأثير الشعوب في بعضها، لما نلاقى كلمات كتير جاية من لغة معينة لـ لغة تانية، زى ما كلمتك عن الكلمات الطليانية عندنا كدا.

إنما من الحاجات اللى تلفت الانتباه علاقة اللغة العربية بـ التركية، لـ إن فيه كلمات كتير اتنقلت بين الشعوب اللى أصلها هنا أو هنا، بس اتنقلت رايح جى، يعنى راحت بـ شكل، وعقبال ما رجعت كانت خدت شكل تانى خالص.

أوضح حاجة لـ الموضوع دا، أسماء المهن زى جزمجى وبوسطجى ومكوجى، والطريقة دى مش بس فى المهن، فيه كمان بلطجى وثورجى ودولجى.... إلخ.

إحنا عارفين إن اللغة العربية بـ تعمل النسب بـ ياء مشددة، زى مصرى، ووردى، وبرتقانى، وبنفسجى، وإلخ إلخ.

بس الياء المشددة دى صعبة النطق، حتى إحنا في مصر هنا خففناها وخليناها ياء واحدة وخلاص، محدش بـ يقول: مصرىّ، بـ نقول مصرى وخلاص، فـ طبيعى إن الطريقة دى لما راحت اللغة التركية زمان إن التراكوة يحلوها بس بـ ما يناسب لغتهم، ما خففوش الياء المشددة، هم حولوا الأولى منها لـ جيم.

حكاية تحويل الياء لـ جيم دى، أو العكس، منتشرة فى لغات كتير، مش بس ما بين التركية والعربية، افتكر اللي بـ يقولوا مثلا "ريّال" يعني "رجّال"، وإلخ إلخ.

المهم، التراكوة حولوا الياء الأولى لـ جيم، فـ بقت بـ الشكل اللي حضرتك عارفه، فـ لما التراكوة احتلوا مصر مع سليم الأول، خدنا منهم طريقتهم، فـ بقينا نقول قهوجى وبصمجى وعصبجى وعربجى وإلخ إلخ، ومن ضمنهم كلمات أصلا تركية زي البلطة اللي بـ يستخدموها في الحروب والخناقات، عرفناها منهم، وبقى اللى بـ يستخدمها بلطجى، بعدين بقت لـ اللى بـ يستخدموها ضد القانون بس، بعدين بقت لـ اللى بـ يستخدم العنف ضد القانون، وطلع منها فعل "يبلطج".

من الحاجات اللى راحت وجت، كلمة "بخس" العربية، معناها شوية فكة، وفى القرآن نقرأ:

"وشروه بثمن بخس دراهم معدودات"

بس لما راحت تركيا اتحولت السين لـ شين، وبقت "بخش"، ثم اتعمل منها تصغير، اللي هو يعني فكة الفكة، فـ بقت بخشيش، وأصبحوا بـ يستخدموها لـ العملات الفكة اللى بـ تسيبها لـ القهوجى أو ما أشبه من بقية فلوسك، وبقى دا استخدامها الأساسى، قوم لما جت عندنا بقت إيه؟

اسم الله عليك: بقشيش.

حكمت وعزت وشهرت ودولت وعفت راحوا تركيا بـ تاء مربوطة، رجعوا بيها مفتوحة زى ما حضرتك شايف كدا، وبعض الأسامي حصل فيها تحويل تانى زى مروة، اللي مش بس رجعت مروت، لأ الواو بقت فاء، ودي كمان حاجة منتشرة، فـ بقت مرفت، وبـ نفس الطريقة توحيدة بقت تفيدة، بعد الحاء ما وقعت خالص.

أغرب حاجة بقى، كلمة "سادة"، اللي معناها خام، لما راحت تركيا حصل فيها تحويلين، الأول الدال بقت ذال، زي أفندم وأفنذم كدا، والتانية المد اللي في الآخر بقى جيم، فـ الكلمة اتشلفطت، من "سادة"، بقت "ساذج"، بـ فتح الذال، بس إحنا ما عندناش وزن "فاعَل"، فـ زى ما عملنا فى "قالَب"، وخليناها قالب، كسرنا ساذج وخليناها ساذج.

شفت الدنيا طلعت صغيرة إزاي!

أو كبيرة الله أعلى وأعلم