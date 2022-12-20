وزير خارجية إيران: التعاون بين دول الإقليم يقود لفهم مشترك وتحقيق الاستقرار

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يسعدني جدًا أنه أتيحت لي الفرصة مرة أخرى للمشاركة مع القادة وكبار المسؤولين في المنطقة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية، وأشكر المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبًا على الاستضافة وما أبدته من كرم الضيافة.

وأضاف "عبد اللهيان"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم الثلاثاء، يعتبر هذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة دعمًا للعراق وتأكيدًا على مساعيه لخلق مجالات التعاون بين دول المنطقة، وآمل أن نتكمن في ظل هذه الاجتماعات من الوصول إلى منطقة مستقرة ومزدهرة ومتقدمة وقوية.

- الحوار والتعاون بين دول الإقليم يقود لفهم مشترك

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الحوار والتعاون بين دول الإقليم يقود إلى فهم مشترك من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية ليس خيارًا بل هو ضرورة ملحة، وتؤكد على دعم حكومة العراق ودولة الرئيس محمد شياع السوداني في رقي العراق وازدهاره.

وأشار إلى أن ارتفاع التبادل التجاري والاجتماعات المتبادلة مع كبار المسؤولين في المنطقة، وعقد اللجان السياسية الاقتصادية المشتركة، وتعزيز أوجه التعاون يدل على اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجيرانها والمنطقة.