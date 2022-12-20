الشيوخ الأمريكي يعلن ارتفاع ميزانية الدفاع لعام 2023 بنسبة 10%

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، أن مشروع ميزانية الولايات المتحدة الجديد لعام 2023، ازداد بنسبة 10% عن ميزانية العام 2022.

وأضاف المجلس في بيان نشره عبر موقع لجنة الاعتمادات، أن مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023، ينص على تخصيص مبلغ 798 مليار دولار، وبالتالي فإن حجم الإنفاق الدفاعي سيرتفع بمقدار 69 مليار دولار مقارنة بعام 2022، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

ولفت مجلس الشيوخ الأمريكى إلى أن مشروع الميزانية الجديد ينص أيضا على تخصيص مبلغ 7 مليارات دولار، لقيادة العمليات الأوروبية، لدعم الاستخبارات، والمعدات، والأجور، ومختلف الأنشطة العسكرية.

سليمان يكشف الأسباب وراء زيادة حجم الإنفاق العسكرى

وقال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إنه من المعروف فى حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن أهم ما يميز عام 2022، هو وصول حجم الإنفاق العسكرى العالمى إلى مستويات تاريخية لم تحدث فى أوقات سابقة، حيث وصل الإنفاق العسكرى العالمى إلى 2 تريليون و113 مليار دولار، وهذه نسبة تاريخية بزيادة قدرها 0.7٪ عن العام الماضى، وبالتالى هذا يشير إلى الأزمات الموجودة والإنفاق العسكرى والتوترات الأمنية المحيطة بالعالم المعاصر.

وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، في وقت سابق أن قرار الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق العسكرى بنسبة حوالى 45 مليار دولار ليصل حجم الإنفاق العسكرى هذا العام إلى 847 مليار دولار نسبة عالية جدًا، بزيادة 4.6% من المخصصات لرواتب العسكريين والجنود والضباط والإنفاق الخاص بالرواتب والمتحصلات وهذه نسبة كبيرة جدًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح سليمان أن ارتفاع حجم الإنفاق العسكرى على المستوى العالمى أو على مستوى الولايات المتحدة، له أسباب مختلفة ويمكن هناك ثلاثة أسباب وراء هذا الإنفاق، الأول هو الحرب الروسية الأوكرانية، الثانى تنامى تجارة السلاح فى العالم وفقًا للأزمات العالمية والتسلح بهدف الردع أو غيره، والسبب الثالث هو زيادة المساعدات العسكرية ومخصصات الدعم للجانب الأوكرانى من الدول الغربية.. كل تلك الأسباب ساهمت فى زيادة ارتفاع الإنفاق الدفاعي بالنسبة للدول المختلفة.