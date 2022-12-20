وصول رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى الأردن.. وولى العهد يستقبله

استقبل ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لدى وصوله للمملكة الأردنية.

ويشارك السوداني في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، والذي يعقد بمنطقة البحر الميت.

كما كان في الاستقبال بمطار الملكة علياء الدولي رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من المسئولين.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مشاركة الرئيس تأتى في إطار دعم مصر عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد، التي انعقدت في أغسطس 2021.