6 تعليمات مهمة لإجراء امتحانات التيرم الأول لطلاب الأول والثاني الثانوي العام

أعلنت المديريات التعليمية عدة ضوابط لإجراء امتحانات التيرم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023، وجاءت تلك الضوابط كالآتي:

١- امتحان الطلاب النظاميين إلكترونيا على التابلت موحد على مستوى الإدارة لجميع المدارس يوضع بمعرفة التوجيه المختص بالتعاون مع أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية.

٢- يمتحن طلاب الفترة المسائية للصفين الأول والثانى الثانوى امتحان مختلف عن امتحان الفترة الصباحية وبنفس معايير امتحان الفترة الصباحية ومواز له تماما.

٣- امتحان الطلاب النظاميين مكون من 36 جزئية مخصص لها 40 درجة إضافة إلى 10 درجات أعمال سنة للترم الواحد.

٤-يمتحن طلاب المنازل امتحان ورقى من 50 درجة (نظرا لأن طالب المنازل لا يحتسب له أعمال سنة).

٥- امتحان المنازل مكون من 35 جزئية وسؤال من 50 درجة.

٦- يراعى فى امتحان المنازل نفس المعايير الفنية والمواصفات للطلبة النظاميين لهذا العام.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أرسلت خطابًا لمديري المديريات بشأن آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي مقرر لها أن تكون في الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

جاء ذلك في ضوء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

ونص الخطاب، على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.