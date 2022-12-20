الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة «شينخوا» الصينية: قناة السويس أهم وأسرع ممر ملاحى يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا

قناة السويس
قناة السويس

أكدت وكالة "شينخوا" الصينية، أن قناة السويس أهم وأسرع ممر ملاحي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا بجسر البحر الأحمر والبحر الأبيض ويمر منها 12 في المائة من حجم التجارة العالمية.

 

وثمنت الوكالة إعلان مصر تسجيل قناة السويس في عام 2022 إيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخ الهيئة.

 

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، أن قناة السويس سجلت إيرادات قياسية بلغت 7.932 مليار دولار في عام 2022.

 

وقال أسامة ربيع أمام البرلمان في جلسة علنية إن "عائدات 2022 هي الأعلى في تاريخ الهيئة الفرعية للإعتماد"، بينما بلغت عائدات عام 2021 6.333 مليار دولار.

 

وقال إن أكثر من 23 ألف سفينة تحمل 1.4 مليار طن من البضائع اجتازت مسار الملاحة في 2022 ارتفاعا من 21700 سفينة في العام السابق.

 

وأشاد وائل قدور ، نائب رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع السابق، بالإيرادات القياسية إلى ارتفاع الطلب على النفط، حيث يعتمد نقل الطاقة البحرية بشكل كبير على القناة.

 

وتوقع قدور أن تستمر الإيرادات في الارتفاع في السنوات المقبلة مع زيادة رسوم العبور بنسبة 10-15 في المائة اعتبارًا من يناير 2023.

 

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي واحتياطياتها من العملات الأجنبية.

 

ويمر حوالي 12 في المائة من حجم التجارة العالمية عبر الممر المائي الذي من صنع الإنسان، والذي يعتبر أهم وأسرع ممر ملاحي يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا بجسر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. 

 

من جانبه، قال موقع "أوف شور إنيرجي" البريطاني، إن موقع مصر الجغرافي له ناحية استراتيجية مهمة للغاية بالنسبة لممرات الشحن الدولي، في ظل الموقع الذي تحتله قناة السويس باعتبارها أحد أكثر الممرات المائية العالمية استراتيجية في العالم، فضلًا عن كونها حلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

البحر الأبيض التجارة العالمية الطاقة البحرية الطلب على النفط اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 20-12-2022

مواعيد مباريات الدورى المصرى وترددات القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 20-12-2022

المونيتور الأمريكى: رؤية مصر فى أن تصبح مُصدِّرًا مركزيًا للغاز أصبحت «أكثر واقعية» بعد اكتشاف «النرجس»

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 20-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو