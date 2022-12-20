وكالة «شينخوا» الصينية: قناة السويس أهم وأسرع ممر ملاحى يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا

أكدت وكالة "شينخوا" الصينية، أن قناة السويس أهم وأسرع ممر ملاحي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا بجسر البحر الأحمر والبحر الأبيض ويمر منها 12 في المائة من حجم التجارة العالمية.

وثمنت الوكالة إعلان مصر تسجيل قناة السويس في عام 2022 إيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخ الهيئة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، أن قناة السويس سجلت إيرادات قياسية بلغت 7.932 مليار دولار في عام 2022.

وقال أسامة ربيع أمام البرلمان في جلسة علنية إن "عائدات 2022 هي الأعلى في تاريخ الهيئة الفرعية للإعتماد"، بينما بلغت عائدات عام 2021 6.333 مليار دولار.

وقال إن أكثر من 23 ألف سفينة تحمل 1.4 مليار طن من البضائع اجتازت مسار الملاحة في 2022 ارتفاعا من 21700 سفينة في العام السابق.

وأشاد وائل قدور ، نائب رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع السابق، بالإيرادات القياسية إلى ارتفاع الطلب على النفط، حيث يعتمد نقل الطاقة البحرية بشكل كبير على القناة.

وتوقع قدور أن تستمر الإيرادات في الارتفاع في السنوات المقبلة مع زيادة رسوم العبور بنسبة 10-15 في المائة اعتبارًا من يناير 2023.

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر القومي واحتياطياتها من العملات الأجنبية.

ويمر حوالي 12 في المائة من حجم التجارة العالمية عبر الممر المائي الذي من صنع الإنسان، والذي يعتبر أهم وأسرع ممر ملاحي يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا بجسر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، قال موقع "أوف شور إنيرجي" البريطاني، إن موقع مصر الجغرافي له ناحية استراتيجية مهمة للغاية بالنسبة لممرات الشحن الدولي، في ظل الموقع الذي تحتله قناة السويس باعتبارها أحد أكثر الممرات المائية العالمية استراتيجية في العالم، فضلًا عن كونها حلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.