ما حكم زواج البنت دون مشورة أبيها؟.. أحمد كريمة يجيب (فيديو)

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الشرع في زواج بنت بدون مشورة أبيها لأنها لا تعترف به، قائلًا: "إن مسألة وجود الوالي في عقد الزواج، من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء".

وأضاف "كريمة" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن الراجح هو ما قاله الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة، وهم أبو يوس ، والصاحبان من الحنفية، الذين اشترطوا وجود الوالي لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وصداق وشاهدي عدل".

وأوضح أن أبا حنيفة -رضي الله عنه وأرضاه- قال، إن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، والظاهرية قالوا أن الثيب تزوج نفسها، لكن البكر لا بد لها من ولي,

وأكد أننا مجتمع شرقي من الدرجة الأولى، نقول بأنه على الأقل يجب أن يكون الأهل على علم؛ لأنه يمثل عرضهم وشرفهم.

وأشار إلى أن قيام البنت بعدم مشورة أبيها يعتبر قطيعة رحم.