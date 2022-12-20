الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يستنكر التكهنات حول زيارة بوتين لمينسك

بوتين
بوتين

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، التكهنات التي تشير إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مسألة مشاركة بيلاروسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال زيارته لمينسك، أنها غير صحيحة.


وقال بيسكوف، عند سؤاله عن كيفية التعامل مع مثل هذه التكهنات، "يجب التعامل معها على أنها افتراءات غبية لا أساس لها"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.


وأشار المتحدث إلى أن مينسك هي الحليف والشريك الأول لموسكو.


كما شدد على "أننا نحظى مع بيلاروسيا بأكثر نظام متكامل للعلاقات الثنائية. لذلك لا أحد يجبر أحدا؛ كلانا يتخذ الخطوات التي تناسب مصالح شعوبنا ومصالح دولتنا الاتحادية أكثر من أي شيء آخر".


يُشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لبوتين إلى بيلاروسيا منذ يونيو 2019.

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