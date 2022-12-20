الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير كورى - يابانى بالرد بحزم على استفزازت كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

حذر المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية واليابان أمس الاثنين بالرد بحزم وصرامة على أي استفزاز إضافي لكوريا الشمالية .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية قالت إن "كيم جون"، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، اجتمع مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" بعد ظهر اليوم في سول لمناقشة قضية شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أنه بشأن احتمال إجراء استفزاز إضافي من قبل كوريا الشمالية، قال المبعوثان النوويان إن البلدين سيردان بحزم وصرامة في حال استمرت كوريا الشمالية في استفزازاتها على الرغم من التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي.

كما أشارا إلى أن البلدين يواصلان المشاورات الوثيقة على كافة المستويات بشأن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، منذ قمتهما في بنوم بنه في كمبوديا في نوفمبر ، واتفقا على مواصلة تعزيز التبادل والتعاون في هذا الخصوص.

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