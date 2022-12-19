الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على حكام مباريات الغد فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والبنك
مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الغد، في الدوري المصري.

وتستكمل غداً، الثلاثاء منافسات الجولة الثامنة من المسابقة، بإقامة 4 مباريات، ففي تمام الثالثة إلا ربع عصرا، وتحديدا على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، يستضيف إنبي نظيره الإسماعيلي.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، ومحمد فاروق حكم مساعد ثاني، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، ومحمد الشناوي حكم تقنية فيديو، وعمر فتحي حكم مساعد تقنية فيديو.

ويحتل إنبي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، أما الإسماعيلي فيأتي في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة إنبي والإسماعيلي بالدوري المصري 

أما في تمام الخامسة مساء، يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويقود المباراةتحكيميا طاقم مكون من طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، وعماد العقاد حكم مساعد ثان، وهشام القاضي حكما رابعا، ومصطفى مدحت حكم تقنية فيديو، ومحمد عزازي حكم مساعد تقنية فيديو.

ويتربع المارد الأحمر على قمة الدوري برصيد 19 نقطة، أما فاركو فيأتي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة فاركو والأهلي بالدوري المصري 

 

وفي نفس التوقيت أيضا، يواجه طلائع الجيش البنك الأهلي، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه رجب محمد حكم مساعد أول، ومصطفى حسن حكم مساعد ثان، ومحمود وفا حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم تقنية فيديو، ومصطفى عطية حكم مساعد تقنية فيديو.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، أما طلائع الجيش يسبقه في الثاني عشر بـ7 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

 

بينما سيكون ختام اليوم الثاني من الجولة الثامنة، في تمام السابعة مساء، عندما يستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود، على ستاد القاهرة الدولي، ويقود اللقاء تحكيميا محمود ناجي حكما للساحة، وشريف محمد عبدالله حكم مساعد أول، ومحمود عبدالسميع حكم مساعد ثاني، وإبراهيم محجوب حكما رابعا، ومحمد عباس حكم تقنية فيديو، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد تقنية فيديو.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتربع على القمة بـ19 نقطة، أما الحدود فيتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والحدود
لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري الحكم طارق مجدي مباراة فاركو والأهلي الجولة الثامنة للدوري المصري الحكم محمود ناجي مباراة الزمالك وحرس الحدود

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