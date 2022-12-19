الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة سقطت فى «بيارة» بأطفيح

ارشيفية
ارشيفية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مساء اليوم الإثنين، بدفن جثة طفلة، سقطت في “بيارة” صرف صحي بقرية في أطفيح، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة سقطت في بالوعة صرف صحي، وعند استخراجها تبين وفاتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط طفلة في بالوعة صرف صحي بقرية تابعة لمركز أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

 وتبين أن طفلة سقطت في بيارة صرف صحي، مما أسفر عن مصرعها، وتم انتشال الجثة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق

النيابة العامة دفن جثة طفلة بيارة صرف صحي أطفيح

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وائل لطفي

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