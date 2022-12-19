الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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لجنة هجوم الكابيتول توجه لترامب 4 تهم جنائية: «غير مؤهل لأي منصب»

جريدة الدستور

أكدت لجنة هجوم الكابيتول، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير مؤهل لأي منصب رسمي، بعد اتهامه بأربع تهم جنائية، وفقا لعاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

تقديم الأدلة على المتورطين في الهجوم

وأوصت لجنة هجوم الكابيتول، باتهام "ترامب"، في الهجوم، مؤكدة أنها ستقدم الأدلة على المتورطين في الهجوم على مبنى الكابيتول.

وتابعت: “لم نر أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع انتقال السلطة، ولذلك يجب أن يكون محاسبة وتطبيق للقانون ولن نخيب آمال الشعب الأمريكي في تقديم الحقائق ونضع السياسة جانبًا”.

يذكر أن هذه القرارات جاءت بعد الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 يناير 2021، والذي هاجم فيه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونجرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.

وكان ترامب، قد أعلن أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض للعام 2024.

ترامب تطبيق للقانون لجنة هجوم الكابيتول أربع تهم جنائية يمنع انتقال السلطة

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