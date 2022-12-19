عقب اجتماع طارئ.. تعرف على قرارات مجلس الإسماعيلي

عقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، اجتماعًا طارئا، اليوم الاثنين، لبحث كافة الأمور التي طرأت على الساحة وتشغل بال الجماهير الصفراء، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، والتي تضمن إعادة وفرض الهدوء والاستقرار من جديد.

شهدت الجلسة حضور جميع أعضاء المجلس، حيث تم إزالة كافة الخلافات والاتفاق على إعلاء مصلحة النادي الإسماعيلي، وأن يصطف الجميع خلف الكيان ويكون الجميع على قلب رجل واحد من أجل النهوض بالقلعة الصفراء في أسرع وقت ممكن، بهدف إعادة البسمة لجماهير الفريق العاشقة للكيان.

قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الطارئة 1

قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الطارئة 2

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي جاءت كالتالي:

* قبول اعتذار بعض السادة الأعضاء عن ما بدر منهم خلال الفترة الماضية، وتصفية كافة الخلافات وقبول الصلح مع المهندس يحيى الكومي رئيس المجلس.

* تشكيل لجنة فنية تختص بكل ما يدور عن الفريق الأول، ويترأسها إسماعيل حفني وتضم في عضويتها الثنائي محمد وهبه وأحمد العجوز، وذلك ضمن خطة المجلس لوضع الأمور داخل نصابها الطبيعي، في ظل الخبرات الفنية العريضة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة، مع منحهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات التي تكفل تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

* سحب استقالة المحاسب حاتم حجازي أمين الصندوق وعودته من جديد بعد تمسك أعضاء المجلس باستمراره.

ومن جانب آخر، كان أيمن الجمل المدير الفني المؤقت للدراويش، قرر ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة التونسي الدولي حمدي النقاز الظهير الأيمن، عقب تعافي من الإصابة، التي أبعدته عن مباريات الإسماعيلي في الفترة الأخيرة.

بينما شهدت القائمة غياب الرباعي، محمد فوزي ومحمد بن خماسة، وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي، وذلك لأسباب مختلفة.

وجاءت اختيارات الجمل للمباراة على النحو التالي:

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو.

فى خط الدفاع .. عصام صبحي – حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن.

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – أحمد مدبولي – صالح جمعه – ياو أنور.

فى خط الهجوم .. باسم مرسي – فراس شواط.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري المصري

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي، في الثالثة إلا ربع عصر، غد الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري (موسم 2022-2023).