الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022.. من الكلمات التي ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محركات البحث، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن إضافة المواليد على بطاقة التموين خلال الفترة الماضية.

تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022

ويستعرض «الدستور» خلال التقرير التالي موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت 2022، وخطوات إضافة المواليد الجدد إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في ما يلي:

  • اسم صاحب البطاقة.
  • الرقم القومي.
  • رقم البطاقة التموينية.
  • عدد أفراد البطاقة.
  • الافراد المراد اضافتها و ارقامهم القومية.

تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين إلكترونيًا 

ويمكنكم التسجيل لإضافة المواليد الجدد عبر إتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول على بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الرابط هنــــــــــا.
  • اختر خدمات التموين لإضافة المواليد لبطاقة التموين.
  • إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. اضغط على اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين.
  • ستظهر خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.
  • اكتب اسم الابن أو الابنة الذي تريد إضافته على بطاقة التموين، وشرط أن يكون الاسم رباعيا.
  • قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة المدون في شهادة الميلاد، حتى يتم إضافة المواليد لبطاقة التموين.
  • أضف صلة القرابة بينك وبين الطفل «ابن» أو «ابنة» ثم اختر الصفة ضم أبناء.
  • وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على خيار «إضافة».

الفئات المسموح لها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وأما عن الفئات المسموح لها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، فتتمثل في ما يلي:

  • مستحقي معاش تكافل و كرامة.
  • حاملو كارت الخدمات المتكاملة.
  • مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.
  • بناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل اعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

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رابط إضافة المواليد للتموين في مصر

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