الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«القباج» تشهد بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير دور الأيتام

وزارة التضامن
وزارة التضامن

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الثلاثاء، فعالية "صوت وصورة .. فاعل مش مفعول به "  التى تنظمها جمعية وطنية مع مجموعة من الأيتام الشباب.

كما تشهد توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بشأن مشروع تحول دور الأيتام نحو اللامأسسة.

ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

وأكدت وزارة التضامن، على خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%.

وأضافت أنه تم توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، وجاري تسليم الشقق اليهم، مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب "أبناء مصر" الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يتم الاهتمام بالأطفال فاقدى الرعاية الأسرية كجزء مكمل لدورها فى منظومة الطفولة، حيث دائما ما تؤكد الوزارة على أن الأسرة هى البيئة المثلى لتنشئة الطفل وفى هذا عمدت إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الاسرية والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.

وأعدت الوزارة بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة وأجرت بشأنه الوزارة أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون وذلك فى محاولة من الوزارة  للاتجاه نحو "لامأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.

وبلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون في 481 مؤسسة رعاية.

الطوارئ والأزمات الرعاية البديلة الرعاية اللاحقة الرعاية الاجتماعية المجتمع المدنى تضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي

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