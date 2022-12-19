جامعة الوادى تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

نظمت جامعة الوادى الجديد احتفالية باليوم العالمي للغة العربية بقاعة المؤتمرات بكلية الطب برعاية د. عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين باللغة العربية.

وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه ليوم عزيز علينا أن نلتقي جميعًا للاحتفاء باللغة والثقافة العربية كمتخصصين وغير متخصصين لنحتفي بلغة الضاد، مؤكدًا أن الاهتمام باللغة والثقافة العربية ضرورة لأسباب كثيرة فهي جذر شخصيتنا وأساس لهويتنا.

وأكد الدكتور إسلام عامر عميد الكلية على مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية، حيث تُعدّ اللغة العربية ركنًا من أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، إذ يتكلمها يوميًا ما يزيد على 422 مليون نسمة ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وأشار الدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، إلى أن اللغة العربية أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.

وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصورة، ويزخر تاريخ اللغة العربية بالشواهد التي تبيّن الصلات الكثيرة والوثيقة التي تربطها بعدد من لغات العالم الأخرى.

وقال الدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية، إن الاحتفالية شهدت الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجامعة الوادى الجديد بمشاركات دولية عن بعد، مشاركة الأستاذ الدكتور صباح السامرائى من جامعة العراق، ومشاركة الدكتور لارا خالد من بلجيكا، ما أثرى الاحتفالية باهتمام العالم بإحياء الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الفائزين فى مسابقة فرسان اللغة العربية التى نظمتها جامعة الوادى الجديد فى الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.