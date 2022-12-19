الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رئيس جامعة قناة السويس: تطوير 8 أقسام بالمستشفى الجامعي بسعة 189 سريرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- خلال تفقده اليوم الإثنين، أعمال التطوير التى تتم بالمستشفى الجامعي-  أنه يجري الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير فى غضون أسبوعين، حيث تمت كافة الأعمال المدنية والخدمات الطبية، وزيادة عدد الأسرة حتى تستطيع المستشفى تقديم خدماتها للمواطنين، ودون الإخلال برسالتها العلمية والتعليمية والتدريبية، وتخريج أفضل الكوادر من هيئة الأطباء والتمريض.

وتابع "مندور" أن عملية تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى تأتى طبقاً لمعايير الهيئة العامة لضمان الاعتماد والجودة تمهيداً لانضمام المستشفى الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

رافق رئيس الجامعة فى زيارة المستشفى الجامعي، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عمرو مدير إدارة المتابعة ورئيس قسم جراحة القلب والصدر .

وأشار  الدكتور ناصر مندور، إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير 8 أقسام بسعة 189 سريرا بواقع 17 سرير بقسم الأطفال،  18 بقسم الرمد، 17 بقسم النسا والتوليد، 36 بقسم الجراحة التخصصية، 36 بقسم العظام، 18 بقسم الأمراض العصبية 12 بقسم المخ والأعصاب، لافتاً إلى أن الغرف مجهزة على أعلى مستوى مع وجود غرف فردية، زوجية، وثلاثية.

كما أكد رئيس الجامعة أن التطوير يتم على ثلاث طوابق سعة الطابق ١٥٠٠ متر، مضيفا أن العمل مستمر بمبنى العيادات الخارجية الذى سيتم الانتهاء منه خلال العام القادم، والذى يضم كافة التخصصات، وذلك تيسيرا على المواطنين.

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