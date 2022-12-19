الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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معهد كونفوشيوس بجامعة القناة يُنظم زيارات ميدانية للشركات الصينية

معهد كونفوشيوس
معهد كونفوشيوس

شدد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية الزيارات الطلابية الميدانية لطلبة الجامعة بكافة التخصصات لربط  الطلبة بسوق العمل وترسيخاً للدور المجتمعى لخدمة أهداف التنمية الشاملة فى إقليم القناة.

ونظم معهد كونفوشيوس بإشراف تنفيذى الدكتور حسن رجب وجانج تينج هونج مديرا المعهد لطلبة اللغة الصينية بالجامعة، زيارة ميدانية إلى شركة فام صن FamSun الصينية بمنطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين بالعين السخنة (تيدا)، جاءت الزيارة بهدف تعريف طلبة الجامعة على مجال عمل الشركة الصينية التى تقوم بإنتاج صوامع تخزين الغلال الزراعية المختلفة وصناعة معدات الأعلاف للمزارع السمكية والحيوانية.

 

يُذكر أن شركة فام صن من الشركات الصينية الاستثمارية العاملة في مصر والتى تأتى على رأس المشاركين فى ملتقى التوظيف والتدريب الذى يُنظم بجامعة قناة السويس كل عام، والذي من خلاله استطاع العديد من طلاب الجامعة فى تخصصات مختلفة مثل الترجمة والهندسة الالتحاق بالعمل لدي الشركة.

 

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