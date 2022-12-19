الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: زيادة القدرة التخزينية للصوامع لـ 3.5 مليون طن

صوامع
صوامع

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، تقريرًا عن حصاد عام 2022، عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون، والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.5 مليون طن، بدلًا من 1.2 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

 وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) وجارٍ الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة، وتم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبوراضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه.

 وأضاف التقرير أنه جارٍ زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا، من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

- 3.78 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2022

 وعن توريدات القمح، أوضح التقرير أن حجم توريدات القمح المستورد بلغ 3.78 مليون طن خلال 2022 ورد منها 3.037 مليون طن، وأن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2022 بلغ  3.79 مليون طن والمستخدم منه 2.6 مليون طن. 

 وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن المشروعات التي تتعلق بالصوامع تعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق، مشددًا على أن ما تشهده البلاد حاليًا من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس أن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

وكشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، عن أن خطط الوزارة تتضمن إنشاء 60 صومعة حقلية في مختلف محافظات الجمهورية، بسعة تخزينية 10 آلاف طن للصومعة الواحدة على أن تكون تلك الصوامع في مناطق الإنتاج بهدف خفض تكاليف النقل والوقود، وأضاف أنه سيتم زيادة السعات التخزينية لعدد من الصوامع في الصعيد لتصبح 90 ألف طن بدلًا من 30 ألف طن.

التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الصوامع والتخزين السعة التخزينية رصيد استراتيجي وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

أول تعليق من مبابى بعد خسارة فرنسا نهائى كأس العالم 2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

يعلن بدء التشغيل التجريبي لرافع الصرف الصحي بمشروع دار مصر في العبور

«المشروع النووى بالضبعة».. حلم يتحقق على أرض الواقع

مسلسلات رمضان 2023.. القائمة الكاملة لأعمال الشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو