التموين: زيادة القدرة التخزينية للصوامع لـ 3.5 مليون طن

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، تقريرًا عن حصاد عام 2022، عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون، والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.5 مليون طن، بدلًا من 1.2 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) وجارٍ الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة، وتم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبوراضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه جارٍ زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا، من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

- 3.78 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2022

وعن توريدات القمح، أوضح التقرير أن حجم توريدات القمح المستورد بلغ 3.78 مليون طن خلال 2022 ورد منها 3.037 مليون طن، وأن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2022 بلغ 3.79 مليون طن والمستخدم منه 2.6 مليون طن.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن المشروعات التي تتعلق بالصوامع تعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق، مشددًا على أن ما تشهده البلاد حاليًا من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس أن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

وكشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، عن أن خطط الوزارة تتضمن إنشاء 60 صومعة حقلية في مختلف محافظات الجمهورية، بسعة تخزينية 10 آلاف طن للصومعة الواحدة على أن تكون تلك الصوامع في مناطق الإنتاج بهدف خفض تكاليف النقل والوقود، وأضاف أنه سيتم زيادة السعات التخزينية لعدد من الصوامع في الصعيد لتصبح 90 ألف طن بدلًا من 30 ألف طن.