الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صور عارية.. تفريغ هاتف شقيق الإعلامية شيماء جمال بعد واقعة «الاعتداء على شاب»

شيماء جمال
شيماء جمال

فرغت نيابة السلام هاتف «إكرامي»، شقيق الإعلامية شيماء جمال المتهم بالاعتداء على شاب وتصويره عاريا داخل منزله. 

وتبين من تفريغ هاتف شقيق المذيعة شيماء جمال أنه يحتوي على رسائل تحريضية ضد والدته فضلا عن صور للمجني عليه وتم التحفظ عليه.   

وقال الشاب إن المتهم استدرجه إلى منزله بالسلام وما أن دخل معه المنزل حتى بدأ في ضربه والتعدي عليه ثم أجبره على خلع ملابسه وصوره عاريا بهاتفه المحمول.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض علي شقيق الإعلامية شيماء جمال بعد تلقيها بلاغا من شاب يتهمه فيه باستدراجه إلى شقته واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب وإجباره على خلع ملابسه وتصويره عاريا. 

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