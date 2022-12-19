فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم جنوب البلاد

فقد 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، حسبما أعلنت السلطات.

وكانت السفينة "سوخوتاي" التابعة لسلاح البحرية تقوم بدورية في خليج تايلاند، على بعد 37 كيلومترا عن رصيف بانج سابان في براشواب خيري خان (جنوب) عندما واجهت أمواجا قوية وتسربت المياه إلى داخلها ليل الأحد.

- إطلاق عملية إنقاذ

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد تضرر الأنظمة الإلكترونية للسفينة، وأظهرت صور نشرها سلاح البحرية السفينة مائلة إلى جانبها.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال بوجكرونج موترادبالين "ما زلنا نبحث عن 31 مفقودا"، مضيفا أن السفينة غرقت بعد منتصف ليل الأحد الإثنين، وأوضح أن "أنظمة التشغيل الخاصة بالسفينة توقفت عن العمل ما تسبب بفقدانها السيطرة".

وذكر بيان أن 75 من 106 عناصر على متن السفينة انتشلوا من المياه في عملية إنقاذ شاركت فيها مروحيتان من طراز سيهوك، وفرقاطتان وسفينة برمائية.

ويتلقى 11 عنصرا من البحرية العلاج في مستشفى في بانج سابان، فيما نقل نحو 40 آخرين إلى مراكز إيواء.ولا تزال عملية البحث والإنقاذ متواصلة، والسفينة التابعة لسلاح البحرية دخلت الخدمة في 1987.