السماء ما زالت تبكي... «القاهرة الإخبارية» ترصد أجواء أشهر شوارع فرنسا بعد مباراة النهائي

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن سماء باريس ما زالت تبكي بسبب هزميتها أمام منتخب الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، خلال تطبيق زووم، اليوم الاثنين، أن الشعب الفرنسي في حالة من الحزن الشديد، ووقعت صدامات خفيفة بين المشجعين وبين الشرطة الفرنسية المتواجدة في مدن فرنسا المختلفة.

وأضاف أن تلك الصدامات تم احتواؤها سريعا من قبل 14 ألف شرطي ودركي حسب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.

وأوضح أن الجمهور الفرنسي يعشق فريقه ولكن لم يحزن حزنا كبيرا بصفة خاصة أن اللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" هو لاعب في باريس سان جيرمان حيث له قاعدة جماهيرية كبيرة والتي لم تكتفي فقط في الأرجنتين ولكن في جميع أنحاء العالم.

ونوه أنه لم يتم رصد من قبل الأمن الفرنسي حتى الآن أي احتكاكات بين المشجعين الفرنسيين والأرجنتنين في باريس بعد فوز منتخب الأرجنتين على فرنسا، معلقا: “الشعب الفرنسي كان لديه الأمل حتى الدقيقة الأخيرة في الفوز بكأس العالم”.

واختتم أن هناك بعض الجماهير الفرنسية كانت متواجدة في شوارع الشانزلزيه كان بينهم عمليات كر وفر بينهم وبين قوات الأمن التي منعت الكثير من حدوث بعض من التكسيرات والاعتدادت لتنجح في احتواء الموقف في الأخير.