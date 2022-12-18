الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفاة الدكتور يحيى الرخاوى عن عمر ناهز 89 عامًا

جريدة الدستور

توفي أستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي، مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا.

يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933 حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963 ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.

له أكثر من 40 كتابًا أشهرها (حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر، مبادئ الأمراض النفسية)، إضافة إلى إشرافه على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه وهو عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، وحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته "المشى على الصراط" عام 1979، وله حوارات صحفية عدة عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية.

ورغم حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1957 من كلية الطب قصر العينى، إلا أنه فضَّل التخصص في الطب النفسى وتفوق فيه وهو كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية، كما عمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية.

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