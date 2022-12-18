يوسف الحسينى عن نهائى كأس العالم: «الناس دى بتلعب حلو كده إزاى؟»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه سعيد بتتويج مسيرة ليونيل ميسي بالفوز ببطولة كأس العالم قطر، مؤكدًا أن نهائي كأس العالم كان رائعًا من الفريقين.

أضاف الحسيني خلال تقديم برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى الفضائية الأحد:«تحس إنك بتتفرج على جيم من الفيديو جيم الشهيرة، تستغرب الناس دي بتلعب حلو كده إزاي؟».

الحسيني: يا رب صلاح يبقى أغلى لاعب في العالم ونوصل للمونديال

وتابع «كنت أتحدث عن هاتريك كيليان مبابي اليوم، وقلت إنه سيكون أغلى لاعب في العالم، لاقيت زمايلي بيقولولي هو أغلى لاعب في العالم، فقولت عقبالك يا بو صلاح تبقى أغلى لاعب في العالم، ونوصل مع بعض للمونديال بجميع اللاعبين في 2026».

وأشار إلى أن مونديال قطر 2022 كان مونديال المفاجآت: «مفاجأة السعودية في الافتتاح، ومفاجأة تونس وفرنسا، وإنجاز المغرب والحصول على المركز الرابع».