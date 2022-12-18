ميسى يكمل مسيرة مارادونا: الأرجنتين بطلاً لكأس العالم 2022

حصد الأرجنتين اليوم لقب كأس العالم قطر 2022 بعد غياب دام عقودا طويلة، إذ فاز راقصو التانجو بكأس العالم في نسختيه 1978– 1986.

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءًا من 20 نوفمبر الماضي بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

هذه اللحظة التاريخية

هذه اللحظة التي أنصفت ميسي

هذه اللحظة التي تحقق فيها حلم ميسي



لحظة رفع ميسي كأس العالم 💙💙💙💙🇦🇷🇦🇷#الارجنتين_فرنسا pic.twitter.com/XOa6huv19Y — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 18, 2022

وتفاعل الجمهور العربي وخاصةً المصري مع نهائي كأس العالم بشكل ملحوظ، لاسيما أن سيناريو المباراة كان غير متوقع، فبعدما أحرز الأرجنتين هدفين في الشوط الأول من المباراة، عاود فرنسا في تسديد هدفين في بضع دقائق خلال الشوط الثاني من النهائي.

وخلال الأربع ساعات الماضية تضاعفت معدلات البحث عن منتخب الأرجنتين في الدقيقة الواحدة، فبعدما كانت لا تتخطى معدلات البحث سوى 16 عملية خلال الدقيقة الواحدة، ارتفعت إلى أكثر من 100 عملية بحث خلال الدقيقة الواحدة في تمام الساعة الـ8 مساء اليوم، بحسب أداة جوجل ترند.

تصدرت محافظة المنوفية أكثر المحافظات بحثًا عن نهائي كأس العالم 2022 وعن منتخب الأرجنتين بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ومن ثم تلتها محافظة بورسعيد بحوالي 94 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

🎥 مقطع للتاريخ..

أمير قطر يهدي ليونيل ميسي البشت ليرفع كأس العالم 2022 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻



pic.twitter.com/1opubuA2rE — عز (@MnbrMadrid5) December 18, 2022

وكذا ارتفعت معدلات البحث عن لاعب منتخب الأرجنتين ميسي ووصلت ذروتها في الساعة الـ8.15 مساءً بعد انتهاء المباراة مباشرةً وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

ميسي.. هداف كأس العالم

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن ليونيل ميسي بعمر 35 و177 يومًا هو ثاني أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد نيلس ليدهولم ضد البرازيل عام 1958 (35 و 264).

وتصدر لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي حصد لقب بطل العالم 2022 التريند بما يقرب نحو 500 ألف تغريدة على مدار ساعتين فقط، وذلك بحسب تويتر تريند.

ووصل ليونيل ميسي بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 6 أهداف، يليه كيليان مبابي بواقع 5 فقط.