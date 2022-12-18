ميسى يكمل مسيرة مارادونا: الأرجنتين بطلاً لكأس العالم 2022
حصد الأرجنتين اليوم لقب كأس العالم قطر 2022 بعد غياب دام عقودا طويلة، إذ فاز راقصو التانجو بكأس العالم في نسختيه 1978– 1986.
وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءًا من 20 نوفمبر الماضي بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.
وتفاعل الجمهور العربي وخاصةً المصري مع نهائي كأس العالم بشكل ملحوظ، لاسيما أن سيناريو المباراة كان غير متوقع، فبعدما أحرز الأرجنتين هدفين في الشوط الأول من المباراة، عاود فرنسا في تسديد هدفين في بضع دقائق خلال الشوط الثاني من النهائي.
وخلال الأربع ساعات الماضية تضاعفت معدلات البحث عن منتخب الأرجنتين في الدقيقة الواحدة، فبعدما كانت لا تتخطى معدلات البحث سوى 16 عملية خلال الدقيقة الواحدة، ارتفعت إلى أكثر من 100 عملية بحث خلال الدقيقة الواحدة في تمام الساعة الـ8 مساء اليوم، بحسب أداة جوجل ترند.
تصدرت محافظة المنوفية أكثر المحافظات بحثًا عن نهائي كأس العالم 2022 وعن منتخب الأرجنتين بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ومن ثم تلتها محافظة بورسعيد بحوالي 94 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.
وكذا ارتفعت معدلات البحث عن لاعب منتخب الأرجنتين ميسي ووصلت ذروتها في الساعة الـ8.15 مساءً بعد انتهاء المباراة مباشرةً وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.
ميسي.. هداف كأس العالم
ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن ليونيل ميسي بعمر 35 و177 يومًا هو ثاني أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد نيلس ليدهولم ضد البرازيل عام 1958 (35 و 264).
وتصدر لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي حصد لقب بطل العالم 2022 التريند بما يقرب نحو 500 ألف تغريدة على مدار ساعتين فقط، وذلك بحسب تويتر تريند.
ووصل ليونيل ميسي بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 6 أهداف، يليه كيليان مبابي بواقع 5 فقط.