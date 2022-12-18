برئاسة «اللافي»..اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة تضع اللمسات الأخيرة للاجتماع التحضيري

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد بطرابلس، اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية.

ورحب «اللافي»، بوزير خارجية الكونغو والوفد المصاحب، مثمناً دور الاتحاد الإفريقي في مساندته لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية في مسارات المصالحة الوطنية، ومشيداً بدور الأطراف الدولية وبعثة الأمم المتحدة، مؤكداً في ذات الوقت على دور الكفاءات والخبرات الوطنية التي أعدت هذا المشروع، لتجاوز الأزمة الراهنة، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

الاتحاد الإفريقي: ندعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

من ناحيته، أكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، الدعم الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية، معبراً عن التزام دول الاتحاد بمساعدة ليبيا في هذا الملف بالخبرة والاستشارات، معبراً عن دعمه لخطوة المجلس الرئاسي، بتنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة، تمهد الطريق لإنجاز كل استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها المصالحة.



وناقش اللقاء الخطوات العملية التي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها الأخيرة، لانعقاد الاجتماع التحضيري للمصالحة الوطنية، ووضع كل المقترحات المتفق بشأنها موضوع التنفيذ، بما يعزز نجاح هذا المشروع الوطني، وتهيئة كل أسباب النجاح له.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع التحضيري خلال الفترة من 8 وحتى 12 يناير المقبل في مدينة طرابلس، والتأكيد على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاختيار ممثليها للاجتماع الذي سيضم كل مكونات الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف.

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