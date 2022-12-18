انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» بنطاق 8 مراكز بالبحيرة

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من حملة “حقك تنظمي” والتي تستمر حتى الخميس 22/12، والتي تأتي ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" وتحت شعار "حقك تنظمي" لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها محافظة البحيرة، بإدارات "حوش عيسى – إدكو – إيتاي البارود – الرحمانية – أبو حمص – كفر الدوار – غرب النوبارية – الدلنجات".

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانًا، وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع تقرر تنفيذ حملة تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المبادرة تقوم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

كما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه يتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بالمبادرة بكل الإدارات المشاركة، وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة الحملة التنشيطية، والتوعوية والخدمية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "بالمجان" للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه سيتم الاستمرار في الدعم الكامل لجميع الندوات الطبية الشاملة لجميع التخصصات والتي يتم تنفيذها داخل قرى ومدن محافظة البحيرة، من خلال جميع المبادرات التي يتم تقديمها للمواطنين.