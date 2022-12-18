أمين الفتوى: تجوز كتابة الأملاك باسم الزوجة ولا يحق للابن الاعتراض

تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، شكوى ابن من والده لأنه سجل الأملاك كلها لزوجته (زوجة الأب)، ولم يترك له شيئًا.

ورد الورداني، خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة الأولى، على الابن، قائلًا: "أنت تظن أنه ظلمك، لكنه تصرف في ماله، وهو حر، وهو كامل الأهلية".

وأردف: "مين قال لك إن عينك تبقى على فلوس والدك؟ وتبني حياتك وتخططها على فلوس والدك؟ كل واحد يكتسب ويسعى، لا تؤسس حياتك على مال والدك، وإنما كسبك أنت، والدك تصرف في ماله كما شاء، هو مظلمكش، وإنما تصرف بما أتاحه له الشرع".

وشكا المتصل أيضًا من زوجته أنها لا تقيم معه وتحرمه من ابنه الوحيد الذي ولد على أربع بنات:"مبتقعدش معايا 15 يوم على بعض، ورافعة عليا نفقة".

ونصحه الورداني بالتوجه لمركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، كما نصحه بأن يراجع علاقاته، مردفا: "محتاج تدير علاقاتك مع الناس، علاقتك مع والدك جعلته يعطي الفلوس لزوجته، ومراتك مبتقعدش معاك 15 يوم، مقدرش أحكم إنك أسأت للطرفين، لكن محتاج تعيد تقييم علاقتك بوالدك وزوجتك، وتعرف إن أبوك السبب في وجودك وليس مصدر الفلوس".