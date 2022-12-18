الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين الفتوى: تجوز كتابة الأملاك باسم الزوجة ولا يحق للابن الاعتراض

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، شكوى ابن من والده لأنه سجل الأملاك كلها لزوجته (زوجة الأب)، ولم يترك له شيئًا.

ورد الورداني، خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة الأولى، على الابن، قائلًا: "أنت تظن أنه ظلمك، لكنه تصرف في ماله، وهو حر، وهو كامل الأهلية".

وأردف: "مين قال لك إن عينك تبقى على فلوس والدك؟ وتبني حياتك وتخططها على فلوس والدك؟  كل واحد يكتسب ويسعى، لا تؤسس حياتك على مال والدك، وإنما كسبك أنت، والدك تصرف في ماله كما شاء، هو مظلمكش، وإنما تصرف بما أتاحه له الشرع".

وشكا المتصل أيضًا من زوجته أنها لا تقيم معه وتحرمه من ابنه الوحيد الذي ولد على أربع بنات:"مبتقعدش معايا 15 يوم على بعض، ورافعة عليا نفقة".

«مش غسيل مواعين».. أمين الفتوى: الحقوق والواجبات بين الزوجين «قلبية»

أمين الفتوى لمتصل: «بدل ما تدعى على الظالم ادعى لنفسك»

ونصحه الورداني بالتوجه لمركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، كما نصحه بأن يراجع علاقاته، مردفا: "محتاج تدير علاقاتك مع الناس، علاقتك مع والدك جعلته يعطي الفلوس لزوجته، ومراتك مبتقعدش معاك 15 يوم، مقدرش أحكم إنك أسأت للطرفين، لكن محتاج تعيد تقييم علاقتك بوالدك وزوجتك، وتعرف إن أبوك السبب في وجودك وليس مصدر الفلوس".

«فلوسها وهى حرة».. رد الإفتاء على شكوى سيدة حرمتها والدتها من الأملاك

أمين الفتوى لوالد البنات: اكتب لهم الأملاك تحميهم وتأمنهم «فيديو»

أمين الفتوى الأملاك التركة الميراث الزوجة

مواد متعلقة

أستاذ طب نفسى: مصطلح «توكسيك» أصبح توصيف للعلاقات الزوجية

حتاتة: التنمّر والتقليل من النساء تحايل من الرجل لعدم قدرته على المواجهة

الباز يدعو لوقف التنمر على النساء بعد انتشار كاريكاتير مسىء لهن

التحالف الوطنى: سنقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى جميع المحافظات (فيديو)

الباز: مصر طول الوقت يُقال عنها دولة فقيرة شعبها غنى

هشام حتاتة: 80% من المترددين على العيادات النفسية سيدات

أستاذ طب نفسى يتوقع ارتفاع معدل الانتحار لـ3 أضعاف خلال عامين

محمد الباز: الرئيس السيسى لن يبيع الشعب لصندوق النقد الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

الأرجنتين يعزز تقدمه أمام فرنسا بهدف ثانٍ فى نهائى كأس العالم «2-0»

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

ضبط خادمة سرقت فيلا مسن بالشيخ زايد

مدبولى يوجه بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بمنطقة المثلث الذهبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو